В Ленобласти волонтеры снова помогают пенсионерам на самоизоляции

За последнюю неделю в Санкт-Петербурге к волонтерскому движению, помогающему пожилым людям в условиях самоизоляции, присоединилось 334 человека. За октябрь волонтеры оказали помощь сотне пожилых петербуржцев. Теперь В Ленинградской области также, как и в Санкт-Петербурге, начали работу волонтеры проекта #МыВместе.

В Ленобласти в ряде районов пожилым людям не рекомендуется выходить из дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Волонтеры помогают людям старше 65 лет, доставляя продукты первой необходимости и лекарства, а также гуляя с домашними животными.

Чтобы получить помощь волонтера, можно обратиться по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11.