Препараты для лечения коронавируса признали жизненно необходимыми

Медикаменты, используемые для лечения коронавируса, признали жизненно необходимыми лекарствами. Правительство Российской Федерации подписало постановление, согласно которому медицинские препараты, используемые для терапии новой коронавирусной инфекции, войдут в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что сейчас проводится процедура регистрации максимальных цен на препараты. В частности, речь идет о препарате отечественного производства "Фавипиравир". Предельная цена на лекарство будет установлена в результате согласования с Федеральной антимонопольной службой.