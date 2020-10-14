Для предприятий Петербурга, отправивших сотрудников на удаленку, введут льготы

Правительство Санкт-Петербурга рекомендует работодателям перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы из-за распространения коронавирусной инфекции.

С 26 октября обещают ужесточить ответственность за нарушение противоэпидемических мер. За нарушение правил безопасности на рабочем месте предусмотрены штрафы и даже закрытие предприятий.

Чтобы стимулировать работодателей к обеспечению безопасности на рабочем месте, городская администрация рассматривает введение поощрительных мер для предприятий, сотрудники которых переведены на удаленную работу. На данный момент конкретные льготы неизвестны, однако в их число могут войти и налоговые поощрения.