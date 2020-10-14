Российская вакцина от коронавируса прошла регистрацию в особом порядке

Новая российская вакцина от коронавируса, разработанная центром "Вектор" в Новосибирске, прошла регистрацию с помощью особого метода. После каждого ее применения врачи обязаны будут уведомлять Росздравнадзор.

О разработке второй российской вакцины от коронавируса, а также о проведении первых испытаний, в которых примут участие 150 добровольцев в возрасте от 60 лет, сообщили 9 октября. 14 октября президент России Владимир Путин сообщил, что препарат зарегстрирован. В первую очерель новой вакциной будут привиты более 30 тысяч человек, которые являются участниками пострегистрационных клинических исследований.