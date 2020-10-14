Россиян отговаривают летать за границу из-за коронавируса

Леонид Огуль, Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, обратился к россиянам с просьбой не посещать другие страны без надобности из-за ситуации с коронавирусом.

Также Огуль отметил, что пересекать границу стоит только по острой необходимости, и даже если вы посетили другую страну, то по приезде в Россию каждому необходимо сдать тест на COVID-19 и направиться на самоизоляцию для получения ответов на результаты.

Зампредседателя комитета добавил, что при каждом выходе из дома и посещении людных мест , увеличивается риск заболеваний коронавирусом.