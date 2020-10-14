Беглов пообещал сохранить плановую медицинскую помощь

Александр Беглов на заседании Межведомственного городского координационного совета по борьбе с COVID-19, рассказал, что в Санкт-Петербурге сохранят по плановую медицинскую помощь.

Учитывая большой рост смертности и заболеваемости коронавирусом, Беглов заявил, что Петербург справляется со сложившейся ситуацией. Также губернатор отметил, что в городе развернуто 5815 коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них свободны 1223. При ухудшении ситуации количество коек будет увеличено до 11450 коек.

Одной из главных задач является сохранение плановой медицинской помощи по максимуму.