Петербург и Москву сравнили по показателям COVID-19

Ирина Чхинджерия, начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора, рассказала, что Москва и Санкт-Петербург до сих пор остаются в лидирующих позициях по числу заболевших коронавирусом. Оба города показывают монотонное увеличение числа заболевших «ковидом». Однако ситуация в столице более плачевная.

По словам начальника отдела, ситуация с ростом заболеваний ОРВИ в Северной столице, продолжает расти. Речи об устойчивости ситуации в городе пока не идет.

С момента пандемии в Петербурге выявили 600 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции.