Жители Петербурга стали более ответственно соблюдать «ковидные» меры

В Санкт-Петербургском метро пассажиры более ответственно стали подходить к соблюдению коронавирусных мер и масочному режиму.

Как сообщает комитет по транспорту, число пассажиров, которые ходят с маской и перчатками в метро, значительно увеличилось до 95%. На прошлой неделе процент подобного рода людей был около 90%. Учитывая отличную статистику, раннее власти сообщали, что не все пассажиры подходят ответственно к масочному режиму. Большинство пользователей петербургским метро снимают медицинские маски сразу после прохода турникетов.

На данный момент, пассажиропоток в Санкт-Петербурге стал хуже на четверть по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Сейчас пассажиропоток в городе уступает аналогичному периоду прошлого года на четверть.