Петербург ждет повторение майской ситуации с коронавирусом

Дмитрий Лисовец, глава комитета по здравоохранению, оценил эпидемиологическую обстановку в Петербурге и вспомнил, как складывалась ситуация в мае 2020 года. Во вторник, 13 октября, Лисовец сообщил, что обеспокоен растущем количеством случаев заражения коронавирусом в Северной столице. Он отметил, что зафиксированная статистика напоминает эпидемиологическую ситуацию мая, когда пандемия коронавируса достигла пика.

Причиной увеличения числа заразившихся Лисовец назвал игнорирование ограничений. Петербуржцы не носят маски, перчатки, не соблюдают социальную дистанцию. Разница между весенней и осенней ситуациями заключается в наличии коллективного иммунитета, однако на данный момент, антитела к коронавирусу есть лишь у 20 процентов жителей Петербурга.