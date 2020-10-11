В команде баскетбольного "Зенита" — вспышка коронавируса

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" сообщил о том, что основной состав отправился на карантин после того, как в команде зафиксировали вспышку коронавируса. COVID-19 в результате тестирования подтвердился еще у двух игроков и трех тренеров основной команды, из-за чего вся команда приостановила тренировки.

Ранее ПЦР выявило коронавирус у двух игроков клуба: Владислава Трушкина и Артуараса Гудайтиса.

В данный момент игроки и тренера изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Всего коронавирус подтвердился у шестерых игроков, трех тренеров и у одного массажиста. Состояние всех удовлетворительное.