Подросток угнал родительскую "Ниву" и разбил ее

10 октября на трассе "Скандинавия" была замечена "Нива" с госномером, за рулем которой находился подросток 12-13 лет. Взрослые его не сопровождали.

Вечером субботы, 10 октября, он объезжал попутные автомобили по обочине и зацепил зеркало одного из автомобилей. Водительница пострадавшей машины догнала подростка и потребовала выйти из машины, однако тот не среагировал на просьбу и резко сорвался с места. Об этом она рассказала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

Женщина запомнила номера и цвет машины и сообщила о слишком молодом водителе по номеру "112", однако в дальнейшем представители ДПС отказались принимать активные меры. Инцидент получил развитие 11 октября. Женщина, сообщившая в органы, рассказала, что связалась с мамой мальчика. Выяснилось, что ребенок угнал отцовскую машину и разбил ее. Оказалось, что ребенок незадолго до этого сбежал из дома.