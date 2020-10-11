Дональд Трамп заявил, что у него выработан иммунитет к коронавирусу

Президент США Дональд Трамп считает, что полностью вылечился от коронавируса. По словам американского политика, у него выработался иммунитет к инфекции.

Трамп заявил, что находится в очень хорошем состоянии и готов "сражаться в битвах". Прием лекарств он прекратил. По словам президента, он принимал стандартные препараты, чтобы вылечиться. Выработку антител он назвал "чудом".

По словам Трампа, после одобрения регулятора на использование этого препарата, его отправят в медицинские учреждения страны и всего мира.