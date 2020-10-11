Эксперт: Россия может достичь пика заболеваемости коронавирусом через неделю

Анатолий Альтштейн, доктор медицинский наук и вирусолог, предположил, когда в России начнется пик заболеваемости коронавирусом.

По словам эксперта, пиковых значений Россия может достигнуть через неделю, после чего страну ждет плато и снижение числа заболеваний. Однако, отметил вирусолог, это станет возможным, если все будут неукоснительно соблюдать меры предосторожности. Если противоэпидемические меры не будут соблюдаться, рост только усилится.

За последние сутки в России было зафиксировано рекордное число заболеваний в сутки. Санкт-Петербург также поставил антирекорд.