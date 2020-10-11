Петербуржцев начнут массово вакцинировать от коронавируса зимой

В ближайшее время в Санкт-Петербург будет доставлено более 4,6 тысяч доз вакцины от коронавируса для проведения массовой вакцинации горожан. Она стартует в конце 2020 года. Точные сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в Северной столице пока что не называются.

На данный момент новую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Гамалеи, получают только медицинские работники с 5 октября. Прививки от коронаируса сделали уже 27 медицинских работников Городском больницы №40 и Боткинской больницы.