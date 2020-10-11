Назван новый симптом коронавирусной инфекции

Анатолий Альштейн, вирусолог и доктор медицинских наук, рассказал об очередном необычном симптоме коронавируса.

Помимо утомляемости и боли в мышцах, которые также являются симптомами заболевание COVID-19, у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией появляются волдыри на ногах. Это явление было описано британскими исследователями.

Анатолий Альштейн поделился этой информацией в разговоре с РБК. По словам эксперта, данный симптом интересен тем, что позволяет сделать предположение о том, что появляются нвоые варианты вируса.