Юноша получил серьезную травму на тренировке

В спортивном клубе, находящийся на Софийской улице в Санкт-Петербурге, молодой человек девятнадцати лет во время тренировки по борьбе сломал себе шею. Юноша был госпитализирован в НИИ Джанелидзе Санкт-Петербурга. В госпитале подростку медики поставили диагноз — закрытый перелом шейного отдела позвоночника со смещением.

В настоящее время, врачи описывают состояние, в котором находится мальчик, как тяжелое. Сейчас юноша до сих пор пребывает в операционном боксе.

Ранее сообщалось, что в субботу, 10 октября, в Ленинградской области в Волосовском районе госпитализировали ученицу, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Врачи установили у нее отравление этанолом. Девушка находится в коме.