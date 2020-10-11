Иван Краско заразился инфекцией COVID-19

Народный артист России Иван Краско заразился инфекцией коронавируса. Примечательно, что актер решил лечиться дома и не согласился лечь в больницу.

Ранее Иван сообщил, что чувствует слабость, а затем уже получил два положительных теста на коронавирус. О подтверждении неприятного диагноза артист узнал от театра. Руководство позвонило ему и сообщило о положительных результатах тестов на «ковид».

Врачи предложили лечь в больницу и пройти курс лечения под наблюдением врачей, однако Иван Краско отказался. На данный момент он принимает лекарства, выписанные ему лечащим врачом. Кроме того, известно, что Иван бросил курить.