Инфекционист назвал бесполезными тесты на антитела к COVID-19

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал мнению по поводу тестов на антитела к инфекции коронавируса. Он считает это пустой тратой денег, тем более делать их приходится в платных клиниках.

«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно», — заявил специалист.

Кроме того, он напомнил, что в случае положительного теста на антитела к «ковид», нельзя расслабляться и ходить без маски. Тем более до сих пор неизвестно является ли иммунитет, выработанный после выздоровления от COVID-19, длительным и устойчивым.

К тому же, все еще не подтверждено ни одного случая повторного заражения инфекцией коронавирусом. Дело в том, что непонятно заражается ли заново человек, уже болевший вирусом ранее, либо это дело в варьируемом количестве вируса в организме. Так, может колчиество вируса сначала снизилось и зафиксировали выздоровление, а потом просто поднялось выше и уже выявлен коронавирус во второй раз.