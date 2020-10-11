Названы три продукта, помогающие сбросить лишний вес

На китайском портале Sohu, один из пользователей назвал три продукта, которые помогут людям быстро, качественно и без жестких ограничений сбросить лишний вес.

Одним из этих «чудо-продуктов» является огурец, который богат своим большим количеством воды и пищевых волокон. Съев огурец, ускоряется сжигание жиров, а также чувствуется насыщение, даже при его маленькой калорийности.

Вторым жиросжигательным овощем китаец отметил брокколи, который обладает высокой пищевой ценностью. Как и огурец, этот продукт способствует ускорению обмена веществ и кровообращения. Также брокколи содержит немалое количество пищевых волокон, которые способствуют насыщению и помогают убрать лишний вес.

Последний продукт, помогающий убрать лишний вес, пользователь назвал овсяные хлопья, которые богаты клетчаткой. Еще с детства мы знаем, что овсянка обеспечивает чувство сытости, а также хорошо очищают кишечник, помогая худеть.