Более 500 петербуржцев заразились коронавирусом за сутки

Сегодня, в воскресенье, 11 октября, Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщил, что за прошедшие 24 часа в Санкт-Петербурге коронавирусом заболели 528 человек.

Всего в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 13 634 за сутки в 85 регионах. 26,3% из них — контактные больные без клинических проявлений.

Больше всего заражений в Москве — 4501 горожан. Наименьший же прирост заболевших на данный момент наблюдается в Чеченской и Чувашской республиках: 0,3% и 0,4%.

За сутки подтверждено 149 летальных случаев с коронавирусом, их которых 21 — в Петербурге. Выписано по выздоровлению 4240 человек, из которых в Северной столице 264. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России было проведено 476 тысяч лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа. Под медицинским наблюдением остаются 261 тысяча 921 человек.