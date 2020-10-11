В Петербурге благоустроят мемориал «Лигово»

В ходе губернаторского объезда Кировского района Александр Беглов посетил территорию воинского захоронения «Лигово». Губернатор возложил цветы к новому мемориалу, где захоронены более 1000 защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

«Лигово» хранит память обороны города в 1941 — 1944 годах — о «Зеленом поясе Славы Ленинграда». В 1984 году здесь воздвигли гранитный обелиск, а в 2019 году было решено установить именные списки. Гранитные плиты с именами павших бойцов появились здесь по инициативе жителей района, которых поддержала администрация. «Родственники погибших бойцов обратились у нам, чтобы увековечить их память» — рассказал губернатор. Мемориал с 13-метровым постаментом из гранита установила компания «Возрождение» минувшей весной.

Пресс-служба Смольного сообщила, что глава города также дал поручение разработать проект комплексного благоустройства нового мемориала.