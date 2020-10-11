Директор центра эпидемиологии рассказал, как организм реагирует на вакцину от COVID-19

Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, запатентовавшего вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, рассказал, что нет никакой разницы между реакцией женского и мужского организма на вакцину.

Гинцбург уточнил, что статистически достоверная информация будет представлена только после завершения пострегистрационных испытаний «Спутник V», однако отметил, что на данном этапе никакой разницы выявлено не было.

Напоминаем, что вакцина была зарегистрирована в августе 2020 года. Разработчиками стали НИЦЭМ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций.