Более 500 новых заражений СOVID-19 в Петербурге за сутки

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 501 новый случай заражения инфекцией коронавируса. В Ленинградской области за последний день выявлено 96 заболевших. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным на 10 октября за сутки в Северной столице статистика летальных исходов от вируса COVID-19 пополнилась 36 смертями. При этом 251 пациент вылечился от вируса за минувшие сутки.

За все время пандемии, вызванной инфекцией коронавируса в Санкт-Петербурге зафиксировано 47 063 заболевших. Летальных случаев от инфекции уже 3 220, а пациентов, которым удалось победить коронавирус стало 31 098.