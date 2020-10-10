Находясь на «удаленке», люди предпочитают интернет-магазины

Во время пандемии коронавирусной инфекции и выхода на удаленную работу, россияне все чаще стали закупать одежду, продукты, стройматериалы и прочее в интернет-магазинах.

По данным исследования банка «Русский стандарт», начиная с начала этого года по начало осени 2020 года обороты денежных средств выросли почти на 60%. По сравнению с прошлым годом в сентябре, все показатели возросли более чем в два раза.

Только начиная с весны этого года, после окончания жестких ограничений, жители страны стали наиболее часто выходить в обычные магазины. Однако у некоторых людей до сих пор осталась эта привычка закупки и заказов в интернет-магазинах.