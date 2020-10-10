Анна Попова рассказала о переводе школьников на онлайн обучение

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, назвала условия, при которых российские школьники перейдут на дистанционное обучение.

Попова заявила, что школьники перейдут на «дистанционку» только в том случае, если в классе будет отсутствовать как минимум 20% учащихся, из-за того, что у них ОРВИ. Однако, решение о переводе на онлайн обучение должен принять директор школы.

«Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс во всей школе. В каждом конкретном случае принимаются индивидуальные меры. Здесь уже санитарные врачи в субъектах решение принимают», — говорит Анна Попова.