Стало известно, сколько коек готово для приема коронавирусных пациентов в Петербурге

Дмитрий Лисовец, глава петербургского комитета по здравоохранению, сообщил, что в городе на Неве развернуто 4930 коек для пациентов, заразившихся инфекцией коронавируса. Также глава отметил, что на данный момент свободных коек в городе немного. Так, всего 649 пациентов, заразившихся вирусом COVID-19 смогут расположиться в госпиталях.

При этом ситуация осложняется тем, что за минувшие сутки в больницы поступило 404 пациента, у которых подозревается коронавирус, либо диагноз уже подтвержден.

Ранее сообщалось, что с 12 октября в Петербурге откроется госпиталь в павильоне №5 «Ленэкспо», что позволит принять еще 2,5 тысячи пациентов с инфекцией COVID-19.