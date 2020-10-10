Установлены новые условия для работы в офисе во время пандемии

Профессор Александр Бутенко, Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, назвал правила, которые определяют порядок работы в офисе во время пандемии коронавируса. Работающим в офисах посоветовали не находится рядом с чихающими и кашляющими.

«Нужно внимательно относиться к окружающим людям и к себе. Обычно уборщицы дезинфицируют рабочие места, однако было бы правильным и самим сотрудникам подготавливать свое рабочее место», — заявил Александр Бутенко.

Также ученый обратил внимание на то, что в коллективах по 5-10 человек необязательно носить маску. При частом посещении офиса посторонними людьми ношение медицинских масок обязательно.