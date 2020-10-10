12 октября «Ленэкспо» примет коронавирусных пациентов

В павильоне №5 «Ленэкспо расположится временный госпиталь для пациентов, заболевших инфекцией COVID-19. Уже с 12 октября начнется прием больных коронавирусом.

Известно, что для этого развернули около 300 коек, а также расположили реанимацию, оборудованную аппаратами ИВЛ. Информация об этом появилась у телеканала «Санкт-Петербург».

Как сообщает телеканал, в комплексе «Ленэкспо» будут открывать павильоны лишь по мере необходимости. При этом отмечается, что в целом комплекс способен принять около 2,5 тысяч заболевших.

«Все три блока, которые здесь есть — A, B, C — они будут разделены внутри, в том числе и по цветовой гамме, то есть, начиная от истории болезни, заканчивая маркировкой на анализы, маркировкой врачей и персонала, которые работают в той или иной зоне» – добавил Андрей Сарана.

Так, первый зампредседателя комитета по здравоохранению Петербурга отмечает, что это придумано для удобства персонала, а также для наиболее быстрого поиска нужного пациента.