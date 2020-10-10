Появилась новая информация о новых симптомах коронавируса от британских ученых

Ученые из Британии заявили о новых симптомах появления коронавирусной инфекции в организме.

По заявлению специалистов, COVID-19 проявляется по-разному, в зависимости от возраста и особенностей человека. Об этом сообщает Daily Mail. Помимо основных заболеваний выявили, что дополнительными симптомами вируса являются боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах.

Но учитывая все проявления болезни, Министерство здравоохранения Великобритании, приняло решение не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19. Данное решение принято на основании того, чтобы центры тестирования не оказались перегруженными.