Онищенко высказал свое отношение к ситуации с коронавирусом

Как заявил бывший главный врач РФ Геннадий Онищенко, введение жестких ограничений в стране в связи с ситуацией с коронавирусом недопустимо. Причем это неприемлемо как с медицинской, так и с экономической точек зрения.

«Наша с вами задача — воспитать ответственное отношение к собственному здоровью. В том числе и через штрафы, в том числе и через наказания», — заявил депутат Госдумы.

По словам академика РАН, возвращение к суровым ограничениям покажет только безграмотность. Кроме того, Онищенко отметил, что нахождение длительное время на карантине причиняет вред здоровью, так как способствует развитию гиподинамии и хронического стресса.