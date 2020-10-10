После вакцинации от «ковида» нужно три недели носить маску

Отказаться от ношения маски после того, как гражданин сделал вакцинацию от коронавируса, можно не раньше, чем через три недели. Об этом заявил Александр Гинцбург, директор Центра Гамалеи.

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо», — сообщает Александр.

Кроме того, директор центра Гамалеи утверждает, что необходимо определить уровень протективных антител. Так, маску нужно носить тем, у кого этот уровень низкий.

Вакцину, разработанную эти центром, зарегистрировали еще в августе и теперь вводят гражданам России с промежутком в три недели.