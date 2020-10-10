В Петербурге растет число смертей от COVID-19

Утром в субботу, 10 октября, оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса по Санкт-Петербургу сообщил, что, по последним данным, в городе за все время скончались 3220 человек. Таким образом, за последние сутки скончалось 36 человек

Новой коронавирусной инфекцией заразились более 47 тысяч петербуржцев. Прирост за последние сутки превысил 500 человек. По этому показателю Северная столица занимает второе место среди российских регионов, уступая лишь Москве и Московской области.

За все время в России диагноз был подтвержден более чем у 1,2 млн человек. Выздороветь при этом также успели более миллиона пациентов.