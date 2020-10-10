За сутки в Петербурге тест на COVID-19 прошли 29 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом «Петербург против коронавируса» сообщил, что за последние сутки, 9 октября, в Санкт-Петербурге протестировали на наличией коронавирусной инфекции 29 670 человек.

Отмечается, что под наблюдением медиков остается 3381 человек, 21 из них — в обсерваторе, 2303 — на самоизоляции. В службу по вопросам коронавируса за сутки поступило 314 вызовов.

Кроме того, с 5 октября в волонтерские ряды вступили 323 человека, еще 127 заявок горожан находятся в обработке.

Всего за время пандемии коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге проведено 3,1 миллионов ПЦР-исследований на коронавирус. В среднем в день проводится порядка 22 тысяч исследований.

Напоминаем, что ранее Смольный выделил из резервного фонда города 164,2 миллионов рублей на тест-системы для лабораторий.