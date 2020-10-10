В России разработали антибактериальные маски

В субботу, 10 октября, сотрудники Национального исследовательского технологического университета МИСиС рассказали, что их новая разработка получила патент. Передовая технология позволяет придать тканевым средства индивидуальной защиты антибактериальный эффект за счет пропитки масок в растворе наночастиц серебра.

Наночастицы наносятся на материал с помощью лазерного излучения с импульсным воздействием. При «стрельбе» с частотой 15 кГц и длительностью одного импульса в 20 нс на пластину серебра металл разлагается на наночастицы, которые впоследствии поднимаются вверх и оседают на ворсинках маски.

Ранее исследователи из Израиля уже работали над созданием похожей пропитки с ультразвуковым воздействием, но в тот раз наночастицы собирались в крупные скопления, что было недостаточно эффективно. Новый запатентованный способ российских ученых позволяет распределять наночастицы на поверхности равномерно за более короткий отрезок времени.