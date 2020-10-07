В Петербурге планируют бороться с коронавирусом, увеличивая количество автобусов

В среду, 7 октября, на несколько маршрутов Санкт-Петербурга были направлены 14 дополнительных автобусов. В их числе – автобусы №56, 114, 115A, 326. Данное решение было принято с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Данные меры могут помочь в борьбе с вспышкой пандемии, так как увеличение числа транспортных средств позволит сократить количество пассажиров в салоне автобуса и повысит шансы соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, власти настаивают на необходимости усилить санитарную обработку подвижного состава. По информации, предоставленной пресс-службой комитета по транспорту, салоны автобусов каждый день подвергаются обработке специальными средствами.