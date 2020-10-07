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В Петербурге нашли возможность соединить суррогатных детей с их родителями из Китая

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© Фото: pixabay.com

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Анна Митянина предложила организовать специальный рейс для перевозки детей из Петербурга.

Официального ответа от МИД по поводу данной инициативы пока нет. Репродуктивные агентства предложили вариант выхода из ситуации.

По словам детского омбудсмена, ими будут направлены уведомления в УФМС с целью получить разрешение на однократную медицинскую визу через генеральное консульство. Анна Митянина сообщила, что в ее распоряжении находится информация о 15-ти таких семьях, которые на данный момент сейчас пребывают на территории РФ. Напомним, у иностранных граждан не было возможности забрать своих детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса. От Анны Митяниной поступило предложение об организации специального рейса по маршруту «Пекин – Москва – Санкт-Петербург – Москва – Пекин».

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