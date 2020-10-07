В Петербурге нашли возможность соединить суррогатных детей с их родителями из Китая

Официального ответа от МИД по поводу данной инициативы пока нет. Репродуктивные агентства предложили вариант выхода из ситуации.

По словам детского омбудсмена, ими будут направлены уведомления в УФМС с целью получить разрешение на однократную медицинскую визу через генеральное консульство. Анна Митянина сообщила, что в ее распоряжении находится информация о 15-ти таких семьях, которые на данный момент сейчас пребывают на территории РФ. Напомним, у иностранных граждан не было возможности забрать своих детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса. От Анны Митяниной поступило предложение об организации специального рейса по маршруту «Пекин – Москва – Санкт-Петербург – Москва – Пекин».