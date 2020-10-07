По информации, предоставленной аппаратом вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева в неинфекционной больнице планируют усилить меры профилактики из-за увеличения количества заболевших коронавирусом. Из-за коронавируса в Северной столице разделят больных с ОРФИ и коронавирусом. Разделение предусмотрено во время направления и приема в стационар.
Сообщается, что для осуществления данных мер будет больных будут госпитализировать через приемно-смотровые боксы, при этом будет проводится лабораторная диагностика на коронавирус. Если тест покажет положительный результат, больной будет переведен в коронавирусный стационар. При отсутствии такой возможности будет предоставлен изолятор в обычной больнице.
Больных ОРВИ и пневмонией примут через приемно-смотровые боксы
© Фото: pixabay.com
Меры профилактики усилят из-за вспышки пандемии коронавируса.
По информации, предоставленной аппаратом вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева в неинфекционной больнице планируют усилить меры профилактики из-за увеличения количества заболевших коронавирусом. Из-за коронавируса в Северной столице разделят больных с ОРФИ и коронавирусом. Разделение предусмотрено во время направления и приема в стационар.
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