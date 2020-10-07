На Витебском вокзале уничтожили всех микробов

В Санкт-Петербурге провели комплексную дезинфекцию Витебского вокзала. Тщательнее всего очистили поверхности, к которым регулярно прикасаются пассажиры: двери, поручни, информационные стойки, табло и досмотровое оборудование.

Дезинфекцию провели специалисты дирекции железнодорожных вокзалов и сотрудники МЧС. Они обработали порядка 10 тысяч квадратных метров. Обеззараживание проводилось с помощью средств, безопасных для людей и животных.

Другие вокзалы Петербурга также ждет дезинфекция в скором времени. В ближайшее время планируется полная обработка вокзалов Октябрьской железной дороги. В Москве уже был обеззаражен Ленинградский вокзал.