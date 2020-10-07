Ученые выяснили, откуда берутся осложнения при коронавирусе

Cell передает, что исследователи предположили, почему у некоторые пациентов коронавирусная инфекция протекает особо тяжело.

Согласно версии международной группы ученых, осложнения могут быть вызваны особой реакцией CD4+ T-клеток. Они предупреждают организм о наличии инфекции, а также привлекают другие имунные клетки, чтобы бороться с болезнью.

Исследование показало, что на ранних этапах заболевания у пациентов, попавших в больницу в тяжелом состоянии, вырабатывалась специфическая подгруппа Т-клеток. Ее особенность состоит в том, что она потенциально может уничтожать антитела к коронавирусу, а не способствовать их производству.