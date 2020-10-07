Студенты СПбГУ переходят на дистанционное обучение

Из-за распространения коронавирусной инфекции студенты Санкт-Петербургского государственного университета переводятся на дистанционное обучение. С 12 октября все занятия будут проводиться исключительно онлайн. Планируется, что учебное заведение продолжит работать в таком режиме месяц. Об этом сообщила студенческая газета iUni.

Решение об этом было принято на совещании руководителей факультетов и институтов с проректорами Мариной Лавриковой и Еленой Черновой. Ранее на дистанционное обучение уходили только отдельные группы. По словам Марины Лавриковой, в СПбГУ занимаются онлайн 63 учебные группы.