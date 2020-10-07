Ученые выяснили, сколько времени коронавирус живет на коже

Ученые из Медицинского университета префектуры Киото провели эксперимент, в ходе которого установили, как долго коронавирус остается жизнеспособным на коже человека. Результаты были опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases.

Для этого культуры коронавируса и вируса гриппа А поместили в специальную микробиотическую среду. Пробы нанесли на кожу испытуемых.

Эксперимент показал, что коронавирус живет на человеческой коже 9 часов, тогда как вирус гриппа А 1,8 часа. На неживых поверхностях коронавирус может жить 11 часов, а грипп 1,7 часа.

Также при обработке кожи 80% этанолом оба вируса погибли через 15 секунд.