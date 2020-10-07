Петербуржцы не боятся коронавируса: в транспорте почти никто не носит маски

Жители Санкт-Петербурга, кажется, совсем не боятся коронавируса. Об этом сообщает корреспондент Санкт-Петербург.ру.

Этот вывод он сделал сегодня, следуя по маршруту трамвая №43 в Купчино. Во всем вагоне маски были на водителе трамвая, кондукторе и примерно двадцати процентах пассажиров. Еще восемьдесят процентов игнорируют правила санитарной безопасности.

Подобная ситуация наблюдается во всем общественном транспорте Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что в петербургском метрополитене в масках заходит 90% пассажиров, но остается в них только 65. Остальные стягивают маски еще на эскалаторе.

К административной ответственности нарушители масочного режима в общественном транспорте привлекаются с 1 октября. Предусмотрены денежные штрафы. Так, пассажиру без масок и перчаток в метрополитене грозит штраф в размере 4 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения его оштрафуют уже на 5 тысяч.