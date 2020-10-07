Депутаты Заксобрания перессорились из-за масок

В Заксобрании Петербурга произошел конфликт на почве масочного режиме. Оксана Дмитриева, депутат от "Партии Роста", попыталась напомнить петербургскому парламенту об обязательном ношении масок в помещениях. Ее возмутило, что большинство членов Заксобрания появляется на работе без масок, игнорируя эпидемиологическую ситуацию.

Представитель КПРФ Александр Рассудов обвинил Оксану Дмитриеву в лицемерии, заявив, что в коридоре видел ее без масок и процитировал советскую классику: "Поучайте лучше ваших паучат".

Андрей Анохин из "Единой России", который появляется в парламенте маски, попросил Дмитриеву не делать публичных заявлений, а пропагандировать ношение маски в кулуарах. При этом ранее он сам выступил с подобной критикой своих коллег.