Фитнес-клубы просят понизить стоимость аренды

Ассоциация операторов фитнес-индустрии обратилась с открытым письмом к арендодателям.

13 крупных компаний в сфере фитнеса в открытом письме просят снизить стоимость аренды для клубов до конца года в два раза. Также они предлагают освободить от налога на имущество и земельного налога тех арендодателей, которые согласятся на снижение цены.

Письмо сообщает, что на сегодняшний день 20% предпринимателей в отрасли спорта разорены.

Спрос на фитнес-услуги в России непрерывно падает с февраля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Эксперты прогнозируют закрытие 70% участников рынка к началу 2021 года, если ничего не изменится.