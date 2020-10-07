В петербургском метро за ношением масок станут следить еще строже

Глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что в скором времени в подземке ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемических мер. В частности, ношение масок будет контролироваться еще строже, чем сейчас.

По словам главы комитета, в метро в масках входит 90% пассажиров, однако четверть снимает их еще на эскалаторе, чего делать нельзя. Поэтому масочный контроль будет ужесточен.

Ранее в метро Санкт-Петербурга, согласно новым правилам пользовагия метро, утвержденных губернатором городе Александром Бегловым, запретили вход без маски.