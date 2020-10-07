В Петербурге не планируется введение жестких ограничений из-за коронавируса

Пресс-служба Смольного сообщает, что властями Санкт-Петербурга не планируется введение жестких ограничений из-за коронавирусной инфекции. Евгений Елин, вице-губернатор города, заявил, что полноценный карантин при условии соблюдения всех мер санитарной безопасности, вводиться не будет.

Вице-губернатор Ирина Потехина отмечает, что рост заболеваемости коронавирусом в Северной столице пока что не принял угрожающий характер. Переводить школьников учиться удаленно или отправить их на преждевременные каникулы на данный момент кажется властям лишенным необходимости.