Названы основные ошибки заболевших коронавирусом россиян

Иммунолог Михаил Костин рассказал о самых распространенных ошибках, которые делают россияне, заболевшие коронавирусом.

Согласно словам эксперта, россияне часто отказываются обращаться за медицинской помощью, пока болезнь не станет по-настоящему серьезной. Большинство заболевших думает, что заболевание пройдет само, в результате чего врачи в дальнейшем выявляют тяжелые случаи. При этом такие случаи участились с открытием путешествий по России.

Еще одной распространенной ошибкой является самолечение, особенно для тех россиян, у кого уже есть хронические заболевание. Наконец, не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты, носить маску.