В школах Санкт-Петербурга количество больных продолжает оставаться минимальным

Ирина Потехина, Вице-губернатор Санкт-Петербурга, заявила, что количество больных в школах остается низкой. Потехина заявила об этом на совещании по внедрению ограничительных мер против распространения коронавируса.

Вице-губернатор сказала, что пока нет предпосылок для того, чтобы либо переходить полностью на дистанционное обучение, либо на ранние каникулы.

За все время в Петербурге выявили 45 тысяч 176 случаев заражения вызванной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выздоровело 30 тысяч 153 человека, умерло 3 тысячи 107 человек. В больницах на данный момент остается 3123 человека.