Установлена максимальная цена на вакцину от COVID-19

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила максимальную цену на вакцину от COVID-19.

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что стоимость данной вакцины в России будет не высокой в пределах референтных стран и будет стоить не больше 1 тысячи рублей за дозу.

Регистрация препарата была 11 августа. Данный медикамент основан на платформе других вакцин.

Денис Логунов, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ, рассказал о том, в какие сроки вакцина от коронавируса будет доступна любому жителю страны.