Из-за «ковида» учащиеся ЛЭТИ переходят на дистанционное обучение

Во вторник, 6 октября, сообщается, что все студенты ЛЭТИ будут переходить на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

В ВУЗе отметили, что дистанционное обучение начнется с 8 октября и продлится до 1 ноября. Все те задолженности, которые накопились у студентов, а также лабораторные работы, можно будет сдать также удаленно.

Отмечается, что такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции для «обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудников и обучающихся».

На данный момент в Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 411 случаев заболевания COVID-19.